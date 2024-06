Une star du PSG fait son mea culpa, Deschamps va adorer !

Thomas Bourseau

L’Euro démarre ce lundi 17 juin pour l’équipe de France. L’occasion pour Ousmane Dembélé de montrer à quel point sa relation sportive avec Kylian Mbappé est au point. Mais surtout, c’est sa chance de prouver qu’il est sur la bonne voie dans un domaine en particulier : être plus décisif.

Didier Deschamps va diriger l’équipe de France pour la sixième fois depuis sa nomination au poste de sélectionneur en 2012. Au vu de sa situation contractuelle, son engagement ayant été renouvelé en janvier 2023 jusqu’à l’été 2026, le champion du monde 98 devrait connaître son troisième et dernier Euro. En ce lundi 17 juin, les Bleus vont se mesurer à l’Autriche à Dusseldorf à 21 heures.

Dembélé l’assure, il trouve Mbappé «les yeux fermés»

Pour cette entrée en lice, Didier Deschamps pourrait aligner Marcus Thuram, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sur le front de l’attaque. Pour le Mag de l’Euro sur TF1 , celui qui est surnommé « Dembouz » a évoqué sa capacité à trouver Mbappé « les yeux fermés » et à lui mettre le ballon « où il veut ». Néanmoins, son réalisme reste à peaufiner.

«On me reproche ça donc j’essaye de progresser»