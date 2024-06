Équipe de France : un plan anti-Mbappé est dévoilé !

La rédaction

C’est ce lundi 17 juin que l’équipe de France débute son Euro. Opposés à l’Autriche, les joueurs de Didier Deschamps espèrent démarrer leur tournoi de la meilleure des façons, en prenant les trois points face aux coéquipiers de Marcel Sabitzer. Alors que dans la poule D, dans laquelle se trouve les Bleus, les Pays-Bas ont disposé de la Pologne (2-1), la victoire est déjà essentielle pour les deux équipes. Ralf Rangnick, sélectionneur autrichien, a dévoilé comment il comptait stopper Kylian Mbappé.

Alors que l’équipe de France s’apprête à défier l’Autriche pour son premier match dans cet Euro 2024, l’équipe dirigée par Ralf Rangnick se prépare à affronter l’attaque de feu tricolore. Mené par Kylian Mbappé, le trident offensif français tentera de faire sauter le verrou adverse pour arracher la victoire. Pour faire face au joueur du Real Madrid, le sélectionneur autrichien a expliqué comment il comptait s’y prendre.

Bardella, élections... Le message fort de Mbappé ! https://t.co/Vy0kMEUE7E pic.twitter.com/VR9jyLeQ2Z — le10sport (@le10sport) June 16, 2024

« C'est un des meilleurs attaquants au monde »

Présent en conférence de presse ce dimanche, Ralf Rangnick a dans un premier temps fait l’éloge de Kylian Mbappé : « C’est un des meilleurs attaquants au monde, pas uniquement en Europe. Nous connaissons ses qualités et nous savons que ce n'est qu'un joueur parmi les onze sur le terrain. »

« nous devons contrer toute l'équipe pour que Mbappé ne reçoive pas de ballons »