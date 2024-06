Equipe de France : Deschamps répond à la sortie forte de Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après Marcus Thuram, Kylian Mbappé a brisé le tabou lors de son passage en conférence de presse en appelant ses concitoyens à faire barrage contre l'extrême-droite. Une sortie forte à quelques jours des élections législatives. Présent lui aussi face aux journalistes ce dimanche, Didier Deschamps s'est prononcé sur les prises de position de ses joueurs.

La situation était trop importante pour que Kylian Mbappé reste silencieux. Le capitaine de l'équipe de France, qui n'avait pas hésité par le passé à prendre position sur des sujets de société, s'est prononcé sur la montée de l'extrême-droite dans son pays. « J'ai envie de m'adresser au peuple français. On est une génération qui peut faire la différence. Les extrêmes sont au portes du pouvoir, on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. J'appelle tous les jeunes à aller voter, de prendre conscience de l'importance de la situation. J'espère que ma voix va porter un maximum » a confié le joueur du Real Madrid en conférence de presse ce dimanche.

Deschamps n'échappe pas aux interrogations

Une sortie qui a fait réagir Didier Deschamps. « Tout le monde a sa propre analyse. Peu importe ce qu'on dit, il y aura des pours et des contres. Ce sont des footballeurs mais ce sont des citoyens français et ils ne sont pas en dehors de la situation que vit la France. Il n'y a pas de conseil à donner, il y a la liberté de dire les choses avec leurs mots, leur sensibilité » a confié le sélectionneur de l'équipe de France, qui en a profité pour lancer un message d'unité.

« Nous, on est unis »