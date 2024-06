Bardella, élections... Le message fort de Mbappé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les joueurs de l'équipe de France n'hésitent pas à prendre position, alors que le Rassemblement National a remporté les dernières élections européennes et se retrouve au porte du pouvoir. Après Marcus Thuram, c'est au tour du capitaine Kylian Mbappé d'appeler les jeunes à voter le 30 juin et le 7 juillet prochain.

La politique s'invite à l'Euro. L'extrême droite n'a jamais été aussi proche du pouvoir. Les prochaines élections législatives sont donc d'une importance capitale et les joueurs de l'équipe de France de football ont pleinement conscience de la situation. Marcus Thuram, dont le père est engagé contre le racisme, a appelé à barrer la route du Rassemblement National représenté par Jordan Bardella.





La prise de position de Thuram suivie par Mbappé

« J’ai appris ça après (les résultats des Européennes) le match contre le Canada et on était un peu tous choqués dans le vestiaire. C’est la triste réalité de notre société aujourd’hui. Je pense qu’il y a des messages qui sont véhiculés tous les jours à la télé pour aider ce parti à passer. Comme l’a dit Ousmane (Dembélé), je pense qu’il faut aller voter, dire à tout le monde d’aller voter, et surtout, en tant que citoyens, il faut qu’on se batte au quotidien pour que ça ne se reproduise pas et pour que le RN ne passe pas » a confié l'attaquant de l'Inter.

« Les extrêmes sont aux portes du pays »