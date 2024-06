Transferts : Le PSG est menacé pour le successeur de Mbappé !

Pierrick Levallet

Après le départ de Kylian Mbappé, le PSG aurait prévu un mercato plutôt mouvementé. Le club de la capitale souhaite notamment mettre la main sur un nouvel ailier gauche et penserait ainsi à Luis Diaz. Mais le joueur de Liverpool serait également convoité par un autre club, qui pousserait de plus en plus pour le recruter.

Le mercato s’annonce plutôt agité du côté du PSG cet été. Le club de la capitale va naturellement chercher à compenser le départ de Kylian Mbappé en recrutant un nouvel attaquant. Dans cette optique, plusieurs noms ont déjà été évoqués comme Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia. Mais la direction parisienne regarderait aussi du côté de la Premier League.

Le PSG garde encore un oeil sur Luis Diaz

En effet, le PSG aurait toujours des vues sur Luis Diaz. La piste avait été activée il y a quelques semaines avant de se refroidir. Mais les Rouge-et-Bleu auraient relancé le dossier très récemment. Cependant, les champions de France ne seraient pas les seuls à vouloir mettre la main sur l’ailier de 27 ans.

Le FC Barcelone se tient à l'affût