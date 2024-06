Mbappé annonce un grand changement !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A la veille de l'entrée en lice de l'équipe de France dans cet Euro 2024 face à l'Autriche, tous les regards sont tournés vers cette compétition que les Bleus veulent remporter pour la première fois depuis 2000. Parmi les interrogations de ce match face à l'Autriche, la réaction de Kylian Mbappé est attendue quelques semaines après avoir enfin quitté le PSG, un poids d'après lui. Mais surtout, c'est la première fois qu'il aborde une compétition internationale dans la peau du capitaine.

Au début du mois de juin, le Real Madrid a annoncé officiellement l'arrivée de Kylian Mbappé au club. La nouvelle était attendue mais elle a mis du temps à arriver, à tel point que la frustration a gagné le cœur de nombreux supporters. Pour l'Euro avec la France, l'attaquant français s'est confié sur ses responsabilités en tant que capitaine.

Mbappé capitaine des Bleus, une première en compétition

En subissant une légère blessure au genou lors du match face au Luxembourg le 5 juin dernier, Kylian Mbappé n'était pas titulaire lors du dernier match amical contre le Canada dimanche dernier. Il a aussi raté quelques séances d'entraînement, de quoi susciter une légère inquiétude dans le clan tricolore à l'approche du premier match face à l'Autriche. Mais l'attaquant sera bien présent lundi soir. Ce sera d'ailleurs son premier match avec le brassard de capitaine des Bleus dans un grand tournoi puisque lors de la précédente Coupe du monde, Hugo Lloris était encore capitaine.

«Il n'y a pas plus de pression»