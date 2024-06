Mbappé réçoit une réponse cinglante !

La rédaction

Kylian Mbappé ne vivra pas un été de tout repos. Après avoir vu son arrivée au Real Madrid être officialisée le 3 juin dernier, l’avant-centre s’apprête à disputer l’Euro avec l’équipe de France. En cas de victoire, le Bondynois restera en Allemagne jusqu’au 14 juillet, avant d’être présenté au Santiago Bernabéu. Alors que le Français avait estimé que l’Euro était plus difficile que la Copa America, Raphinha a sèchement répondu au Français.

Deux trophées manquent encore dans l’armoire de Kylian Mbappé : la Ligue des Champions et l’Euro. Pour le second tournoi cité, le joueur de 25 ans aura l’occasion d’y remédier cet été. Peu avant le début de la compétition, l’attaquant avait estimé que le tournoi européen était plus difficile que la Copa America, équivalent en Amérique du Sud. Des propos qui n’ont visiblement pas été appréciés par tous. En conférence de presse, Raphinha lui a répondu.

« Il a perdu une Coupe du Monde face à une équipe sud-américaine »

Visiblement piqué par la déclaration de Kylian Mbappé, Raphinha a adressé une réponse pleine de ressentiment au Français, rappelant la finale de la Coupe du Monde 2022 : « Malheureusement pour lui et heureusement pour nous, il a perdu une Coupe du Monde face à une équipe sud-américaine. […] J’aimerais voir des équipes européennes jouer les qualifications sud-américaines sur les terrains où nous allons. Ensuite, nous verrons si c'est facile ou difficile . »

D’autres propos polémiques avant la Coupe du Monde 2022

Avant le début de la Coupe du Monde au Qatar, Kylian Mbappé s’était déjà fendu d’une déclaration où il jugeait les phases de qualifications européennes plus relevées que celles se déroulant en Amérique du Sud. Des propos qui avaient déjà fait beaucoup parler. Décidément, l’ancien monégasque ne se fait pas que des amis de l’autre côté de l’Atlantique.