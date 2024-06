Équipe de France : Mbappé dans le dur ? Riolo lâche une grande annonce

La rédaction

J-2 avant de voir les Bleus débuter leur Euro. Opposés à l’Autriche, les joueurs de Didier Deschamps tenteront de démarrer la compétition de la meilleure des façons en battant les coéquipiers de Marcel Sabitzer. Kylian Mbappé est sûrement le tricolore le plus attendu au tournant, et d’après les dernière rumeurs, le joueur du Real Madrid devrait évoluer à la pointe de l’attaque. Un choix qui est un aveu de faiblesse d’après Daniel Riolo.

Ce lundi soir à Düsseldorf, l’équipe de France entamera son Euro. Dans une poule composée de la Pologne, des Pays-Bas et de l’Autriche, les Bleus auront l’occasion de prendre leurs trois premiers points face à la sélection de Ralf Rangnick. Entré en jeu à la place de Marcus Thuram lors du dernier match de préparation des Français contre le Canada, Kylian Mbappé est pressenti pour évoluer au poste de numéro neuf. Daniel Riolo a réagi à ce choix tactique de Didier Deschamps.

Deschamps : Mbappé lui prépare un cadeau historique ? https://t.co/vhbrCsfNOv pic.twitter.com/DGVP6SAoYc — le10sport (@le10sport) June 15, 2024

« il ne le sent plus capable de jouer sur un côté »

Dans l’After Foot diffusé sur les ondes de RMC , Daniel Riolo ne se satisfait pas de voir Kylian Mbappé évoluer en pointe. Pour le journaliste, le positionnement du Bondynois au poste de numéro neuf montre qu’il n’a plus jambes pour dynamiter les défenses adverses : « Que Mbappé joue en pointe veut dire que c'est acté dans la tête de Deschamps qu'il ne le sent plus capable de jouer sur un côté. On acte qu'il est moins en forme . »

« Thuram va devoir se sacrifier »