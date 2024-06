Euro 2024 : Grosse inquiétude pour Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Difficile de savoir ce qu'il se trame au sein du groupe France. Mais à deux jours de l'entrée en lice des Bleus à l'Euro, les craintes autour de l'état physique de Kylian Mbappé sont toujours présentes. Si le nouveau joueur du Real Madrid devrait débuter la première rencontre face à l'Autriche, il serait très loin de sa meilleure forme.

L'équipe de France débutera son Euro par une rencontre face à l'Autriche lundi soir. Pour cette rencontre, Didier Deschamps devra faire sans Aurélien Tchouameni, encore trop juste. Ces derniers jours, de sérieux doutes ont entouré la présence de Kylian Mbappé pour ce match. Le nouveau joueur du Real Madrid a manqué plusieurs séances en raison de douleurs au genou, mais aussi au dos. Simple précaution ou véritable inquiétude ? La première option semble se confirmer.

Deschamps a pris sa décision

Selon les informations du Parisien , Mbappé aurait bien participé à la dernière séance d'entraînement ce vendredi, organisée à huis-clos. Touchée au genou face au Luxembourg le 6 juin dernier, l'ancienne star du PSG est suffisamment remise pour disputer la rencontre face à l'Autriche. Il pourrait prendre place au sein d'un trio composé d'Ousmane Dembélé et de Marcus Thuram.

Mbappé est en retard sur le plan physique