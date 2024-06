Euro 2024 : Mbappé annonce la couleur en Allemagne

Jean de Teyssière

Le plus grand rassemblement de football de l'année débute ce vendredi 14 juin. L'Allemagne, qui accueille 23 autres nations dans cet Euro 24 fera son entrée en lice face à l'Écosse, à Munich. Pour les Bleus de Kylian Mbappé, il faudra attendre encore un peu mais le futur joueur du Real Madrid a lancé un message plein d'optimisme aux fans de l'équipe de France.

L'engouement prend de plus en plus d'ampleur ces dernières heures en Allemagne. À Munich, les supporters allemands et écossais font la fête en attendant le match d'ouverture ce vendredi soir. Une compétition qui se terminera le 14 juillet prochain, avec peut-être l'équipe de France au sommet.

Enfin l'heure de Mbappé à l'Euro ?

Lors de l'Euro 2021, Kylian Mbappé n'avait pas fourni une grande prestation. Barré notamment par les grandes prestations de Karim Benzema, Kylian Mbappé n'avait pas réussi à se montrer décisif. Cette année, en Allemagne, il compte bien réussir quelque chose de grand, sans doute allégé par l'annonce de son arrivée au Real Madrid la saison prochaine...

Euro 2024 : Panique pour Kylian Mbappé ? https://t.co/ySyvUEd1pM pic.twitter.com/JK2pnrFj38 — le10sport (@le10sport) June 14, 2024

«On est prêt à faire quelque chose de grand !»