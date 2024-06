Un pote de Mbappé dévoile un secret en public !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A deux jours de l'entrée en lice dans cet Euro de l'équipe de France, Marcus Thuram s'est présenté en conférence de presse. L'occasion pour l'attaquant des Bleus de revenir sur sa position sur le terrain et notamment sur le poste d'avant-centre, qu'il occupe depuis le début de la saison et qu'il a longtemps refusé. Pourtant, Kylian Mbappé lui avait prédit un avenir dans ce secteur il y a quelques années.

Kylian Mbappé n'a pas attendu la première convocation de Marcus Thuram chez les A pour en savoir plus sur lui. Les deux hommes, qui n'ont qu'un an d'écart, se côtoient depuis leur plus jeune âge et s'apprécient. Cette complicité n'a jamais disparu comme le prouvent les sourires observés sur leur visage ces derniers jours. Mais les deux joueurs ne perdent de vue leur objectif principal : remporter l'Euro. Ils devraient débuter la rencontre face à l'Autriche ce lundi. Thuram pourrait bien occuper le poste d'avant-centre. Un rôle qui n'est pas naturel chez l'attaquant de l'Inter, qui a longtemps été réticent à occuper ce secteur.

L'incroyable prédiction de Mbappé

Mais en fin observateur, Kylian Mbappé avait tout vu. « Quand j'étais petit à Clairefontaine, il commentait déjà ma carrière et m'avait annoncé une fin en numéro 9. Il avait raison. J'ai commencé l'an dernier un nouveau job ! Rôle excitant et que j'adore maintenant. Kylian n'empêche en rien l'évolution d'un 9 en équipe de France. Il aide tous les joueurs. C'est plus facile d'être complémentaire avec des grands joueurs » a admis Thuram en conférence de presse ce samedi.

Euro 2024 : Mbappé annonce la couleur en Allemagne https://t.co/WqKikxD4vY pic.twitter.com/3VnNow4Wpf — le10sport (@le10sport) June 14, 2024

« C'est le meilleur joueur du monde ! »