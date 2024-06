Mercato : Un buteur de Deschamps snobe le PSG et justifie son transfert

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Sélectionné avec l'équipe de France pour disputer l'Euro 2024, Marcus Thuram devrait avoir l'occasion de s'illustrer sur le terrain. L'attaquant français a rejoint l'Inter Milan pour cinq ans l'été dernier, une belle manière de relancer sa carrière. Repéré un peu partout en Europe, il avait pourtant l'occasion de rejoindre un autre grand club, à savoir le PSG. Mais il a tout de suite eu un lien particulier avec l'Italie...

En confiant qu'il se sent prêt avant d'affronter l'Autriche lundi, Marcus Thuram va sûrement devoir assumer une nouvelle responsabilité dans cet Euro puisque Olivier Giroud démarrerait sur le banc. Mais l'attaquant français n'a pas peur des défis, lui qui a déjà fait des choix forts dans sa carrière, en particulier par rapport à son avenir en club.

L'Inter a pris les devants

Belle recrue du Borussia Mönchengladbach en 2019, Marcus Thuram fait ses dents en Allemagne pendant quelques saisons avant de recevoir un intérêt particulier de l'Inter Milan. C'est à l'été 2023 que l'international français pose ses valises en Italie alors qu'il avait pourtant l'opportunité de rejoindre le PSG. Le fils de Lilian Thuram en a finalement décidé autrement et le choix a été le bon pour lui. « Comment l’opportunité Inter Milan s’est présentée ? Les premiers contacts remontent à l'été 2021, je jouais ailier gauche à Mönchengladbach. Quand je parle avec l'Inter, je comprends vite que leur plan est de me faire jouer en pointe. À l'époque, je ne comprends pas trop. Papa m'avait dit que j'allais finir devant, d'autres personnes aussi, mais de là à ce que l'Inter m'achète pour jouer en pointe, c'était surprenant. Mais, en fait, c'était le club qui me connaissait le mieux », confie Thuram dans une interview pour France Football.

« Ça me semblait une évidence »