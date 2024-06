Equipe de France : La sortie étonnante de Deschamps sur Giroud

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Il reste moins d'une semaine avant le début de l'Euro 2024, et la France aura bien sûr de grandes ambitions. Samedi, Antoine Griezmann et Didier Deschamps sont passés en conférence de presse pour évoquer plusieurs sujets concernant la compétition. Le cas d'Olivier Giroud, qui prendra sa retraite internationale à l'issue de la compétition, a été évoqué, et le sélectionneur a fait une déclaration surprenante.

Toujours bien installé à la tête de l'Equipe de France pour une nouvelle grande compétition internationale, Didier Deschamps ne semble avoir qu'un objectif en tête pour l'Euro : aller au bout. Ce dimanche soir, un grand pilier, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection disputera son dernier match en France sous les couleurs bleues. Un grand événement qui ne sera pas plus célébré que cela d'après le sélectionneur.

Giroud va dire au revoir

A 37 ans, Olivier Giroud a décidé de prendre sa retraite internationale à l'issue de l'Euro 2024, et il aura vécu des moments extraordinaires. Avec 57 réalisations, il a dépassé Thierry Henry au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la sélection. Une performance exceptionnelle, avant de voir certainement Kylian Mbappé le dépasser dans quelque temps. Pour tout ce qu'il a réalisé, l'attaquant mériterait un hommage, comme l'a suggéré Antoine Griezmann.

Equipe de France : Griezmann vole au secours de Mbappé https://t.co/rFjQxrDYGt pic.twitter.com/RnghZ1Ycsr — le10sport (@le10sport) June 8, 2024

« Un hommage ? Je ne suis pas là pour... »