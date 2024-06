Deschamps dévoile son plan avec Mbappé

Amadou Diawara

L'équipe de France va faire son entrée en lice à l'Euro 2024 le lundi 17 avril contre l'Autriche. Sans surprise, Didier Deschamps a convoqué Kylian Mbappé pour qu'il puisse disputer cette compétition. Interrogé ce vendredi soir, le sélectionneur des Bleus a expliqué comment il comptait utiliser son capitaine et numéro 10.

Qualifié pour l'Euro 2024, l'équipe de France sera menée par Kylian Mbappé en Allemagne. En effet, Didier Deschamps a inscrit le nom de son capitaine et numéro 10 dans sa liste de joueurs pour disputer la compétition. Un choix qui ne surprend personne.

Deschamps sait comment utiliser Mbappé

Lors d'un entretien accordé à la presse quotidienne régionale, dont Le Parisien , Didier Deschamps s'est livré sur Kylian Mbappé. Et le sélectionneur de l'équipe de France a détaillé comment il comptait l'utiliser pour qu'il évolue à son meilleur niveau lors de l'Euro 2024.

«Plus il sera frais et mieux c’est pour nous»