Equipe de France : Deschamps viré ? Son avenir est scellé

C'est le 17 juin prochain que l'équipe de France disputera son premier match de l'Euro avec une opposition face à l'Autriche. Pour les hommes de Didier Deschamps, l'objectif est clair : atteindre le dernier carré de la compétition. Mais que pourrait-il arriver si cela ne se réalise pas ? L'avenir du sélectionneur de l'équipe de France pourrait-il alors être remis en question ? Philippe Diallo a été très clair.

Après avoir perdu la finale de l'Euro 2016 et être sortie dès les huitièmes de finale, l'équipe de France vise bien évidemment la victoire pour cet Euro 2024. L'objectif sera en tout cas d'atteindre le dernier carré comme l'a annoncé Philippe Diallo. « La France, quand elle aligne une sélection nationale, quelle que soit la catégorie d'âge, garçons ou filles, fait partie des favorites. C'est déjà, en soi, un résultat extraordinaire. Je dis le dernier carré pour les A, car il y a un groupe d'équipes très fortes à l'Euro qui peuvent gagner et la France en fait partie », a expliqué le président de la FFF à L'Equipe .

Pas de menace pour Deschamps

Mais comme en 2021, l'équipe de France peut sortir avant et ne pas atteindre l'objectif fixé pour cet Euro. De quoi être fatal pour Didier Deschamps, lui qui est sous contrat jusqu'en 2026 à la tête des Bleus ? Philippe Diallo a été très clair, assurant pour le quotidien sportif : « Deschamps sera-t-il menacé ? Non, je ne le crois pas du tout. Déjà parce qu'il a un contrat qui va jusqu'en 2026. Au-delà de cela, on est avec un sélectionneur qui, depuis des années, a une pérennité de résultats au plus haut niveau qui plaident pour lui ».

L'exemple de la Coupe du monde 2022 après l'Euro 2021