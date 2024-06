Transfert à 80M€ au PSG, une offre va partir

Benjamin Labrousse

Le mercato estival du PSG pourrait prochainement s’emballer, avec la potentielle venue d’un avant-centre supplémentaire. Ces derniers jours, le nom de Julian Alvarez a été associé au club parisien, mais également à certains cadors de Premier League, dont Chelsea. Les Blues seraient d’ailleurs sur le point de passer à l’action pour l’attaquant argentin évoluant à Manchester City. Explication.

L’attaque du PSG pourrait être remaniée. Si Paris a déboursé 170M€ pour les recrutements de Randal Kolo Muani et de Gonçalo Ramos l’été dernier, un nouvel avant-centre pourrait débarquer dans la capitale. Ce mercredi, le journaliste Fabrizio Romano a lâché une petite bombe au niveau du mercato parisien, en annonçant que le PSG faisait partie des cadors intéressés par la venue de Julian Alvarez. Bloqué à Manchester City, le champion du monde 2022 serait également dans le viseur de l’Atlético de Madrid.

Le PSG lorgne un champion du monde

Une piste qui pourrait s’avérer onéreuse pour le PSG. D’après la journaliste argentine Veronica Brunati, Julian Alvarez est actuellement évalué à 80M€ sur le marché… En plus du PSG et de l’Atlético de Madrid donc, plusieurs clubs de Premier League sont également à l’affût concernant l’attaquant de Manchester City. Un dossier dans lequel Chelsea semble bel et bien positionné.

Chelsea va passer à l’action pour Julian Alvarez