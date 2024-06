Mercato - PSG : Le gros coup Julian Alvarez prend forme ?

La rédaction

Ces dernières heures, le nom de Julian Alvarez s'est ajouté à la liste des attaquants suivis par le PSG pour remplacer Kylian Mbappé. Il faut dire que l'attaquant argentin, barré par la concurrence d'Erling Haaland, souhaiterait quitter Manchester City. Une très grosse opportunité se présente donc pour le PSG.

La succession de Kylian Mbappé s'annonce comme un véritable casse-tête sur le mercato. Et pour cause, le PSG doit dénicher un grand attaquant capable de faire oublier l'international français. Et pour le moment, rien de concret ne se dégage. La priorité se nommerait Khvicha Kvaratskhelia, mais Naples ne compte pas céder son joueur.

Julian Alvarez, le gros coup du PSG ?

C'est la raison pour laquelle le PSG explore d'autres pistes à l'image de celle menant à Julian Alvarez, selon les informations de Fabrizio Romano. D'ailleurs, pour Caught Offside , le journaliste italien apporte quelques précisions dans ce dossier, assurant l'attaquant argentin est mécontent de son temps de jeu à Manchester City où il fait face à la concurrence d'Erling Haaland.

«Julian veut jouer davantage»