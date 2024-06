PSG : Deux conditions sont fixées pour ce gros transfert

Amadou Diawara

Pour assurer la succession de Kylian Mbappé, qui portera le maillot du Real Madrid la saison prochaine, le PSG songerait à boucler la signature de Julian Alvarez. Alors qu'elle ne voudrait pas vendre son numéro 19, la direction de Manchester City aurait fixé deux conditions pour ce transfert. En effet, les Citizens de Pep Guardiola lâcheront Julian Alvarez cet été que si, et seulement si, le joueur demande à partir et qu'une offre d'environ 80M€ arrivent sur leur table.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de claquer la porte du Parc des Princes. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'attaquant parisien va rejoindre le Real Madrid de Florentino Pérez librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin. En effet, l'écurie merengue a officialisé le transfert de Kylian Mbappé ce lundi soir.

Un transfert à 80M€ pour Julian Alvarez

Pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG verrait d'un bon œil l'idée de recruter Julian Alvarez. Toutefois, à en croire Fabrizio Romano, la direction de Manchester City ne voudrait pas se séparer de son attaquant argentin. Ainsi, les Citizens de Pep Guardiola auraient fixé deux conditions pour la vente de Julian Alvarez.

Alvarez doit demander son départ à City