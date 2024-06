Équipe de France : Il annonce son départ et se fixe un gros objectif !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À 37 ans, Olivier Giroud va prendre part à sa dernière compétition avec l’équipe de France lors de l’Euro en Allemagne (14 juin - 14 juillet), le dernier titre qu’il manque au palmarès de l’attaquant. Dans le cadre d’un entretien diffusé ce dimanche dans Téléfoot, le futur joueur de Los Angeles ne cache pas ses ambitions pour cet ultime rendez-vous.

Une page va se tourner en équipe de France. Apparu pour la 132e fois avec le maillot bleu mercredi contre le Luxembourg (3-0), Olivier Giroud effectuera ses derniers matches sous les ordres de Didier Deschamps à l’occasion de l’Euro qui débute dans quelques jours. L’attaquant de 37 ans a d’ores et déjà fait ses adieux avec l’AC Milan et fera de même avec la sélection dans les prochains jours.

« J’ai surtout envie de finir très bien avec cette génération »

« Je pense que oui, l’équipe de France se terminera , a réaffirmé Olivier Giroud dans un entretien diffusé ce dimanche dans l'émission Téléfoot. Je l’ai déjà dit, mais ce serait génial de vivre une aussi belle aventure que mes adieux à Milan. Ce serait génial, mais en tout cas ce sera aussi très chargé en émotions. Mais j’ai surtout envie de finir très bien avec cette génération, ce beau maillot bleu . »

« Je pense avoir encore deux bonnes années »