Deschamps lâche un aveu sur Mbappé

Amadou Diawara

En plus d'être un grand buteur, Kylian Mbappé s'illustre également par ses passes décisives. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Didier Deschamps s'est livré sur cette qualité de son capitaine et numéro 10. Et le sélectionneur de l'équipe de France a avoué que Kylian Mbappé n'avait pas besoin de travailler ses passes.

Lors du duel entre l'équipe de France et le Luxembourg, Kylian Mbappé a été impliqué sur tous les buts. Alors que les Bleus se sont imposés 3-0, le capitaine et numéro 10 de Didier Deschamps a inscrit une réalisation et délivré deux passes décisives (à Randal Kolo Muani et à Jonathan Clauss).

Mbappé est un buteur, mais aussi un passeur

Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Didier Deschamps s'est prononcé sur la qualité de passe de Kylian Mbappé. Et le sélectionneur tricolore a reconnu que sa star n'avait pas besoin de travailler sur cet aspect de son jeu.

«Avec Kylian, il n'y a pas de besoin de travailler ça»