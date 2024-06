PSG : Un joueur «extraordinaire» est annoncé, la surprise est totale

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Désigné homme du match lors du premier match de l'Espagne dans cet Euro 2024 face à la Croatie samedi, Fabian Ruiz a largement ravi son sélectionneur Luis de la Fuente. Pas forcément en grande forme avec le PSG depuis son arrivée en 2022, le milieu de terrain est un titulaire indiscutable avec sa sélection et il a reçu un bel hommage après le match.

Depuis qu'il a débarqué au PSG il y a deux ans, Fabian Ruiz a du mal à convaincre pleinement les supporters et les dirigeants du club. L'Espagnol de 28 ans voit le sélectionneur de la Roja lui faire beaucoup plus confiance et comme sa prestation pour démarrer l'Euro a été très bonne, il risque de poursuivre sur cette voie. En conférence de presse, Luis de la Fuente a tenu à faire passer un message à son joueur mais aussi à tout le monde.

«C’est un joueur de classe mondiale»

Auteur d'une passe décisive et du deuxième but de l'Espagne face à la Croatie samedi (3-0), Fabian Ruiz n'a pas manqué de recevoir des éloges. « C’est un joueur de classe mondiale et si son nom n’était pas Fabian, on parlerait beaucoup plus de lui. J’aimerais que Fabian soit valorisé, lui qui est un joueur extraordinaire et qui mérite beaucoup plus de reconnaissance. Il a tout et a toujours su tout bien faire » a déclaré Luis de la Fuente en conférence de presse.

Xavi Simons : Le PSG va prendre une grande décision ! https://t.co/OeDcsE6ll9 pic.twitter.com/XcbIyiBwE7 — le10sport (@le10sport) June 16, 2024

Fabian Ruiz homme du match