Euro 2024 : Le groupe des Bleus démarre, un grand favori entre en scène, tout savoir sur cette journée

Ce dimanche 16 juin sera marqué par trois rencontres intéressantes, avec l’entrée en lice des Pays-Bas, principal concurrent des Bleus au sein du Groupe D, mais aussi avec celle de l’Angleterre, considérée par beaucoup comme le grand favori de cet Euro 2024. Le Danemark, grande surprise de l’édition 2021, fera également sa première apparition en Allemagne. Présentation.

L’Euro 2024 se poursuit en beauté en ce dimanche 16 juin. Après avoir assisté aux premiers matchs des Groupes A et B, place aux Groupes C et D. Ainsi, cette journée commencera avec un affrontement dans la poule de l’équipe de France, avec un duel entre la Pologne et les Pays-Bas à 15h, puis se poursuivra avec les deux rencontres du Groupe C, opposant dans un premier temps la Slovénie au Danemark (18h), puis la Serbie à l’Angleterre (21h).

Un Pologne - Pays-Bas important dans le groupe des Bleus

Si l’équipe de France affrontera l’Autriche ce lundi, nul doute que la formation de Didier Deschamps aura un œil averti sur ce Pologne - Pays-Bas, prévu ce dimanche à 15h du côté du Volksparkstadion d’Hambourg. Nettement favoris, les Oranje souhaitent envoyer un gros message aux Bleus. En effet, les hommes de Ronald Koeman peuvent être considérés comme de sérieux prétendants pour la première place de ce Groupe D, et doivent absolument frapper fort dès le premier match.



Pour la Pologne en revanche, la tâche s’annonce ardue. Et pour cause, le capitaine et meilleur buteur de l’histoire de la nation, Robert Lewandowski, s’est blessé face à la Turquie en amical lundi dernier. Touché au genou, le sérial buteur du FC Barcelone va manquer ce premier match des Aigles Polonais en Allemagne, et cela pourrait coûter très cher aux hommes de Michal Probierz...

Le Danemark doit lancer sa compétition

Suite à cet affrontement, le premier match du Groupe C va prendre place à 18h du côté de la MHPArena de Stuttgart, et opposera la Slovénie au Danemark. En 2021, les hommes de Kasper Hjulmand avaient totalement impressionné, en étant l’une des plus belles équipes du tournoi, et en échouant aux portes de la finale face à l’Angleterre… Mais depuis, le mondial 2022 a été raté pour le Danemark. C’est ainsi dans un état d’esprit revanchard que les Danois abordent cet Euro 2024, eux qui avaient remporté l’édition 1992…



Pour la Slovénie, le défi s’annonce de taille. Mais en pleine progression, la bande à Benjamin Sesko et Jan Oblak peut s’accorder le droit de rêver en Allemagne. Mais pour cela, les Slovènes devront à tout prix saisir leur chance, et pourquoi ne pas commencer avec une belle surprise d’entrée de jeu face au Danemark ? Nul doute que le duel de buteurs opposant Rasmus Hojlund à Benjamin Sesko promet d'être palpitant.

L’Angleterre fait son entrée en lice