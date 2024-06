Euro 2024 : Allemagne - Écosse : Le réveil d’un géant endormi ?

Benjamin Labrousse

L’Euro 2024 va commencer sur les chapeaux de roues avec un alléchant Allemagne - Écosse ce vendredi soir à Munich. Une rencontre prévue à 21h et qui pourrait déjà s’avérer importante pour le classement final du Groupe A. Attendue au tournant à domicile après des années de déception, la Mannschaft n’a pas le droit à l’erreur et se doit de remporter ce match d’ouverture. Présentation.

C’est le jour J. A partir de 20h40 ce vendredi soir, les regards de tous les amoureux du ballon rond seront tournés vers Munich. La capitale de la Bavière va accueillir la cérémonie puis le match d’ouverture de l’Euro 2024. Pour cette première rencontre, l’Allemagne va affronter l’Écosse à l’Allianz Arena initialement occupée par le grand Bayern Munich. Forcément, cet affrontement est synonyme de victoire obligatoire pour la Mannschaft , dont les dernières années ont été très compliquées. Clairement, les Allemands doivent se réveiller après un Euro 2021 compliqué, et une Coupe du monde 2022 dans laquelle l'Allemagne n'a pas passé le premier tour...

Euro 2024 : A domicile, l’Allemagne vise la délivrance https://t.co/eT2rvuKIAB pic.twitter.com/kyKZU7ZWhi — le10sport (@le10sport) June 12, 2024

Les compositions probables

Composition probable de l’Allemagne : Neuer - Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt - Kroos, Andrich - Musiala, Gundogan (c), Wirtz - Havertz



Composition probable de l’Écosse : Gunn - Porteous, Hendry, Tierney - Ralston, Robertson (c) - McGinn, McTominay, McGregor, Christie - Adams

Le joueur à suivre : Toni Kroos

Vainqueur de sa sixième Ligue des Champions, la cinquième avec le Real Madrid le 1er juin dernier, Toni Kroos va disputer en Allemagne ses derniers matchs au plus haut niveau. A 34 ans, le milieu de terrain a décidé de prendre sa retraite à l’issue de cet Euro 2024. Ainsi, la planète football va assister à la dernière danse de l’un des plus grands maestros du XXIème siècle. Et si Florian Wirtz et Jamal Musiala pourraient dynamiter l’attaque de l’Allemagne, Toni Kroos sera essentiel dans sa qualité de régulateur.

Où et quand voir le match ?