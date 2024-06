Un crack déclare sa flamme au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Apparu à plusieurs reprises cette saison avec le PSG, Senny Mayulu a affiché de belles promesses. Également issue de la génération 2006 du centre de formation parisien comme un certain Warren Zaïre-Emery, le milieu offensif s’est exprimé ce samedi sur son club de cœur, déclarant au passage sa flamme pour les « Rouge et Bleu ».

Cette saison, Luis Enrique a réalisé de beaux paris. L’un d’entre eux aura été de lancer dans le grand bain certains jeunes joueurs issus du centre de formation du PSG. Ainsi, en deuxième partie de saison, certains Titis Parisiens comme Ethan Mbappé, Yoram Zague, ou encore Senny Mayulu ont pu effectué leurs grands débuts en équipe première.

Révolution au PSG, Luis Enrique annonce du lourd https://t.co/ejvPDQDfWU pic.twitter.com/FJnqcivsHc — le10sport (@le10sport) April 25, 2024

Luis Enrique apprécie beaucoup Senny Mayulu

Senny Mayulu, numéro 41 dans le dos, s’est particulièrement distingué. A plusieurs reprises, Luis Enrique a vanté ses qualités, comme à la fin du mois d’avril : « Mayulu, c’est une des belles surprises. Il peut jouer à l’intérieur, à l’extérieur. Quand vous regardez les catégories inférieures, pour moi c’est un joueur parfait pour mon type de jeu. Il est similaire à Warren (Zaïre-Emery, ndlr) dans cet aspect du jeu. Je suis très content qu’il continue au club et qu’il veuille renouveler son contrat ici. Je pense que ça sera un joueur important dans le futur » .

« J’ai la fibre parisienne, comme on dit »