Le PSG tient déjà son nouveau Zaïre-Emery ?

Jean de Teyssière

Au PSG, on compte désormais beaucoup sur le centre de formation. Fini les exils de joueurs comme Mike Maignan ou Kingsley Coman, on souhaite donner les clés à des jeunes joueurs comme Warren Zaïre-Emery. Prêté à Lorient depuis un an et demi, Ayman Kari va revenir dans l'effectif et participer à la présaison. Au PSG, on voit en Kari un joueur prometteur, comme Warren Zaïre-Emery.

Au PSG, la formation parisienne devient une pierre angulaire du projet. Le club a même annoncé qu'il ouvrait une équipe réserve, qui avait été supprimée par Antero Henrique en 2019. Portée par Yohan Cabaye notamment, cette équipe permettra de préparer au mieux les futures pépites parisiennes.

Kari va revenir au PSG

D'après RMC Sport , Ayman Kari ne sera pas prêté une deuxième fois par le PSG. L'attaquant de 19 ans s'est formé au haut niveau en disputant 14 matchs cette saison. Luis Enrique souhaite l'avoir avec lui cet été durant la présaison, il se pourrait donc qu'Ayman Kari se voit petit-à-petit grappiller du temps de jeu avec le club de la capitale la saison prochaine.

Kari, considéré comme le deuxième grand talent derrière Zaïre-Emery

Au PSG, on va même plus loin. Luis Enrique adorerait le profil de l'attaquant français et au sein du club parisien, on le voit comme un très grand talent. Pour beaucoup, il est considéré comme le deuxième le plus talentueux derrière Warren Zaïre-Emery. Son futur s'annonce alors radieux.