PSG : Nouveaux rebondissements avec cette recrue

Nouvelle recrue du PSG, Matvey Safonov aurait pu voir son départ de Krasnodar être bloqué en raison d’un litige l’opposant à son ex-femme. L’avocat de cette dernière a réaffirmé que le gardien de 25 ans n’avait toujours pas versé ses indemnités de pension alimentaire. Mais ce samedi, l’avocat du néo-parisien a affirmé le contraire. Explication.

Ce vendredi, le PSG a officialisé sa première recrue de l’été. Âgé de 25 ans, Matvey Safonov s’est engagé en faveur du club parisien pour les cinq prochaines années. Mais le portier qui évoluait jusque-là à Krasnodar est sujet à un gros litige l’opposant à son ex-femme. Ce dernier, divorcé depuis avril 2023, ne lui aurait pas versé ses indemnités de pensions alimentaires. Un litige qui aurait été résolu afin que l’internationale Russe puisse signer au PSG, sauf que l’avocat d’Anastasia Kazachek, affirme le contraire.

« M. Safonov n'a toujours pas payé à ce moment ses arriérés de pension alimentaire »

« M. Safonov n'a toujours pas payé à ce moment (hier soir, après le communiqué du PSG) ses arriérés de pension alimentaire et donc ne peut quitter le territoire russe. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas payer cette pension alimentaire. Il m'est interdit de le communiquer, mais il y a un conflit concernant la garde de leur fille. Matveï essaie d'obtenir la garde de l'enfant par l'intermédiaire d'un tribunal. Nous ferons tout notre possible pour éviter cela. En un an, il a changé trois fois d'avocat. J'ai essayé de résoudre le conflit de manière pacifique pour tout le monde, de le convaincre de recourir à la médiation. Mais il a tout refusé et préfère passer par la voie judiciaire » , a ainsi expliqué maître Chilov auprès de l’Equipe .

Safonov n’est pas interdit de quitter la Russie