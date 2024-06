Mercato : Le PSG passe à l’action, une révélation à 15M€ tombe

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Attendu au tournant sur ce mercato estival, le PSG est passé à l’action en officialisant ce vendredi l’arrivée du gardien de but russe Matvey Safonov. Le joueur âgé de 25 ans débarque en provenance de Krasnodar, et s’est engagé à Paris pour les cinq prochaines années. Une opération qui aurait coûté 15M€ au club de la capitale.

C’était attendu, c’est désormais officiel. Après des semaines de pourparlers, Matvey Safonov s’est officiellement engagé en faveur du PSG ce vendredi. Une annonce qui intervient seulement quatre jours après l’ouverture officielle du marché des transferts en France. A 25 ans, l’international Russe s’est engagé pour cinq ans à Paris.

Matvey Safonov signe au PSG

A travers un communiqué publié sur le site du club, le nouveau joueur du PSG a prononcé ses premiers mots. « Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, l’un des plus grands clubs de par son histoire et son palmarès. J’ai déjà hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, de défendre mes nouvelles couleurs et de rendre fiers les supporters. Allez Paris ! » . Et si le montant de l’opération était récemment évalué à 20M€, ce dernier serait en réalité moins important.

Le PSG a lâché 15M€ pour Safonov