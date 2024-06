Transfert à 130M€, le PSG lâche enfin sa réponse

Axel Cornic

Avec le départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain est lié à de nombreuses stars et c’est notamment le cas en Italie, avec Victor Osimhen. L’attaquant a toujours été un profil apprécié au sein du club parisien et avec la volonté du Napoli de le vendre, un transfert n’a jamais semblé aussi proche. A moins que...

Considéré comme l’un des meilleurs buteurs en Europe, Victor Osimhen pourrait bien être l’un des nouveaux visages de l’attaque du PSG. Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com que Luis Campos avait déjà tenté de le recruter l’été dernier et maintenant qu’il est sur le marché des transferts, tout pourrait aller plus vite.

Mbappé répond à Luis Enrique pour cette star du PSG https://t.co/W3yBWZ2ntd pic.twitter.com/soqNUukij4 — le10sport (@le10sport) June 14, 2024

Le PSG ne veut pas payer 130M€

Mais ce dossier semble pourtant être dans une impasse. Car si le Napoli a volontairement inséré une clause de 130M€ dans le contrat signé par Osimhen en décembre dernier pour le vendre, aucun club ne se serait pour le moment manifesté. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , le PSG n’aurait tout simplement pas l’intention de payer une telle somme et cela serait également le cas d’Arsenal, l’autre club intéressé par le Nigérian.

La fin du feuilleton Osimhen ?

Ce refus pourrait bien totalement tuer ce dossier, puisque Luis Enrique ne semble pas non plus vouloir insister pour Victor Osimhen. Plusieurs sources ont en effet annoncé que le coach du PSG n’aurait pas vraiment envie de recruter un numéro 9, puisque son intention serait de s’appuyer sur ceux qui sont déjà au club comme Randal Kolo Muani ou Gonçalo Ramos. C’est plutôt un ailier qui serait visé et justement, la priorité n’est autre que Khvicha Kvaratskhelia, coéquipier en club d’Osimhen. Mais là c’est le Napoli qui n’aurait aucune intention de le vendre, après avoir notamment refusé une offre parisienne de 60M€.