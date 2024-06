Nouvelle polémique avec cette recrue du PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi après-midi, le PSG a officialisé l’arrivée du gardien russe Matvey Safonov en provenance de Krasnodar. Une opération qui aurait toutefois pu capoter, en raison d’un litige opposant le portier de 25 ans à son ex-femme. Selon l’avocat de cette dernière, la nouvelle recrue parisienne ne lui aurait toujours pas versé ses pensions alimentaires. Explication.

Le mercato estival du PSG a officiellement été lancé ce vendredi 14 juin. En effet, dans l’après-midi, le club de la capitale a dévoilé sa première recrue de l’été. International Russe, Matvey Safonov s’est engagé sur les cinq prochaines années en faveur des Rouge et Bleu , qui auraient déboursé un montant de 15M€ pour s’attacher ses services. Néanmoins, un litige opposant le joueur de 25 ans à son ex-femme aurait pu faire capoter l’opération.

Mercato - PSG : Une folie à 100M€ est confirmée ! https://t.co/AD2B9NhEIy pic.twitter.com/5bgn7R8xMb — le10sport (@le10sport) June 14, 2024

Matvey Safonov n’aurait pas encore résolu ses problèmes extra-sportifs

En effet, Safonov est divorcé d’Anastasia Kazachek depuis avril 2023. Ensemble, le couple a eu une petite fille, et depuis leur séparation, la nouvelle recrue du PSG n’aurait pas versé certaines indemnités de pensions alimentaires, dont le montant est conséquent. Si ce litige semblait réglé, le journal l’Equipe a pu contacter l’avocat d’Anastasia Kazachek, qui affirme le contraire.

« Il a tout refusé et préfère passer par la voie judiciaire »