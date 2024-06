PSG : Luis Enrique va trancher, une recrue lâche une grande annonce !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi, le PSG a officialisé l’arrivée du gardien russe Matvey Safonov en provenance de Krasnodar. Le joueur de 25 ans s’est engagé à Paris pour les cinq prochaines années, et a également tenu ses premiers mots en tant que nouveau parisien. Safonov a notamment annoncé du lourd concernant sa cohabitation avec Gianluigi Donnarumma.

Attendu au tournant sur ce mercato estival, le PSG n’a pas tardé à agir. En effet, le club parisien a officialisé l’arrivée de Matvey Safonov ce vendredi. Attendue, la signature du gardien de but de 25 ans va coûter 15M€ au club français. Désormais, une question se pose : comment Luis Enrique va gérer la hiérarchie de ses gardiens ? Ces derniers jours, l’Equipe révélait qu’aucune décision n’avait encore été prise à ce sujet.

« Je pense qu’il était impossible de dire non »

Arrivé ce vendredi à Paris, Matvey Safonov s’est exprimé sur son transfert du PSG en provenance de Krasnodar : « J’étais un peu nerveux, mais maintenant je suis heureux. Le PSG est un des plus grands clubs avec une histoire, des trophées. C’est une grande équipe, un grand club. Lorsque le PSG m’a proposé de le rejoindre, je pense qu’il était impossible de dire non » , a lâché le Russe dans un entretien réalisé avec le club parisien. Surtout, ce dernier a notamment évoqué sa cohabitation avec Gianluigi Donnarumma, affirmant qu’il souhaitait apprendre de l’Italien, annonçant ainsi une relation saine entre les deux hommes.

« C’est très intéressant de pouvoir progresser aux côtés de Donnarumma »