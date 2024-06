Mbappé - Neymar : Un joueur du PSG voulait les «emmerder»

Alexis Brunet

Après quatre saisons au PSG, Alexandre Letellier a finalement quitté le PSG cet été. Luis Enrique a décidé de ne plus s’appuyer sur lui l’année prochaine et le gardien de but va donc devoir se trouver un nouveau challenge. Le portier pourra toutefois s’orgueillir d’avoir côtoyé des joueurs comme Lionel Messi et Neymar, qu’il avait pour mission« d’emmerder ».

Cet été, on peut s’attendre à de nombreux mouvements au sein du PSG. Cela a déjà commencé, puisque le club de la capitale devrait annoncer prochainement l’arrivée de Matvey Safonov, en provenance du FK Krasnodar. Ce dernier devrait devenir la doublure de Donnarumma, voire plus. Il pourrait effectivement venir concurrencer le portier italien.

Alexandre Letellier a quitté le PSG

L’arrivée de Matvey Safonov devrait compenser le départ de Keylor Navas, doublure de Gianluigi Donnarumma jusque-là. Mais cela engendre également le départ d’Alexandre Letellier, qui a récemment confirmé qu'il quittait le club de la capitale. Après quatre saisons au PSG, le Français a en effet été prié d’aller voir ailleurs cet été. Interrogé par Le Parisien , le gardien de but ne semble toutefois garder que des bons souvenirs de son aventure parisienne.

« Mon objectif, c’était aussi de les emmerder »