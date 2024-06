XV de France : Antoine Dupont rejoint Griezmann sur un combat

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Star du rugby français mais aussi mondial, Antoine Dupont n’a jamais hésité à faire part de ses prises de positions. Que ce soit avec le collectif Les Enfoirés, ou avec les Restos du Cœur, le capitaine du XV de France a rejoint Antoine Griezmann dans son combat contre l’homophobie, en faisant la dernière une du magazine LGBT + Têtu.

Cette saison encore, l’homophobie aura été au cœur de certaines polémiques dans le milieu du sport. En France, la Ligue 1 de football a connu son lot d’inquiétudes, alors que plusieurs joueurs comme Mostafa Mohamed (Nantes), ou encore Mohamed Camara (AS Monaco), ont une nouvelle fois refusé de porter le badge combattant l’homophobie dans les stades et en général.

JO 2024 : Le «phénomène Dupont» écrase tout sur son passage https://t.co/7vzDdACZrL pic.twitter.com/ReSrTcDkP5 — le10sport (@le10sport) June 7, 2024

« L’homophobie n’est pas une opinion, mais un délit »

Un sujet qui est de plus en plus combattu par les sportifs de haut niveau. En 2019 notamment, un certain Antoine Griezmann avait pris position. La star de l’équipe de France avait fait la une du magazine LGBT Têtu . « L’homophobie n’est pas une opinion, mais un délit. Et, désormais, si un joueur tient des propos homophobes sur le terrain, je pense que j’arrêterais le match. Parce qu’il faut que ça change » , déclarait notamment le joueur de l’Atlético de Madrid.

« Plus de tabou ni de honte »