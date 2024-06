XV de France : Fabien Galthié peut se faire souffler une pépite !

Axel Cornic

Après une Coupe du monde ratée, Gabien Galthié a lancé son deuxième quadriennat et tout le monde attend l’explosion des jeunes talents du rugby tricolore pour relancer le XV de France. On a déjà pu vois Nicolas Depoortère ou encore Emmanuel Meafou et Posolo Tuilagi, mais certains bons éléments qui ont évolué chez les équipes jeunes pourraient bien s’échapper à l’étranger !

Si les supporters français sont évidemment tristes de ne pas avoir vu leur équipe soulever le trophée Webb Ellis à l’automne dernier, il y a un grand espoir qui règne sur l’avenir du XV de France. Le vivier à disposition de Fabien Galthié semble en effet être le plus important de la planète rugby, avec certains joueurs qui ont déjà acquis une certaine expérience en Top 14.

La jeunesse française arrive

Lors du dernier Tournoi des 6 Nations, on a notamment pu assister aux débuts d’Emmanuel Meafou, le deuxième-ligne du Stade Toulousain naturalisé français que tout le monde attendait au tournant. Il n’a d’ailleurs pas été le seul novice avec le XV de France, puisque devant on a également pu voir ce que donnait Posolo Tuilagi, l’incroyable phénomène de l’USAP dont le nom de famille n’est que trop bien connu dans le Monde. Derrière on a également pu vor des nouveaux visages avec Nolann Le Garrec, mais surtout un Nicolas Depoortère qui a su profiter du forfait de Jonathan Danty au centre.

Zarantonello vers l’Italie ?

Certains jeunes talents pourraient toutefois échapper à Galthié ! Le 13 juin dernier, Gonzalo Quesada a en effet dévoilé la liste des 33 joueurs retenus pour la tournée d’été de l’équipe d’Italie. Et on y retrouve notamment le nom de Loris Zarantonello, qui a pourtant été international français en U20 ! Performant avec le Castres Olympique cette saison, le talonneur pourrait définitivement échapper au giron du XV de France et donc choisir la Squadra Azzurra, grâce à son père.