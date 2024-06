Rugby : Antoine Dupont fait encore halluciner Boudjellal

Thibault Morlain

Que ce soit à 15 ou bien à 7, les succès s'enchainent pour Antoine Dupont. Quelques jours seulement après avoir remporté la Champions Cup avec le Stade Toulousain, la star du rugby français a gagné le tournoi de Madrid avec l'équipe de France de rugby à 7. Acteur majeur de ce sacre, Dupont n'en finit plus d'impressionner les observateurs, y compris Mourad Boudjellal.

Suite à la dernière Coupe du monde de rugby, Antoine Dupont avait décidé de mettre entre parenthèses le XV de France pendant quelques mois. La raison ? Son choix de disputer les Jeux Olympiques, pour lesquels il a donc dû intégrer l'équipe de France de rugby à 7. En quête de l'or olympique à Paris, Antoine Dupont excelle pour ses débuts avec sa nouvelle équipe. Le joueur du Stade Toulousain vient d'ailleurs de remporter, avec les Bleus, le tournoi de Madrid. Une compétition durant laquelle il a tout simplement été impressionnant.

Rugby : Antoine Dupont coaché par une célébrité avant les JO ! https://t.co/bDjvaockO7 pic.twitter.com/chrZLFVIGF — le10sport (@le10sport) June 7, 2024

« Ce n’est plus du rugby à VII c’est le rugby à Antoine Dupont »

Les éloges n'en finissent plus de pleuvoir pour Antoine Dupont, dont certains n'hésitent désormais plus à dire qu'il est tout simplement le meilleur joueur de rugby du monde. Mourad Boudjellal reste également la bouche ouverte devant les performances du récent joueur de l'équipe de France de rugby à 7. Dans sa chronique Mourad de Toulon pour Eurosport , il s'est totalement enflammé pour Antoine Dupont, lâchant : « Je ne sais plus quoi vous dire sur Antoine Dupont. L’équipe de France était en difficulté dans le rugby à VII et grâce à Antoine Dupont, on a gagné le Tournoi de Madrid et on devient quasiment les grands favoris pour les Jeux Olympiques. Ce n’est plus Antoine Dupont, il pourrait jouer tout seul. Ce n’est plus du rugby à VII c’est le rugby à Antoine Dupont. Ce n’est plus Antoine Dupont mais Antoine du Viaduc. Ce mec est monstrueux ».

« Dupont peut aussi se mettre à la chanson et peut-être qu’il va gagner l’Eurovision »