Rugby : Sans Dupont, la France brille !

Axel Cornic

Après avoir remporté la Champions Cup dans une finale dantesque face au Leinster, Antoine Dupont a quitté le Stade Toulousain pour retrouver le rugby à 7, en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais il n’était pas du premier match de l’étape de Madrid, avec les Bleus qui ont réussi à se défaire de l’Australie sans lui (38-5).

Il y a seulement quelques jours, toute la planète du XV restait bouche bée devant le match monstrueux sorti par Antoine Dupont en finale de la Champions Cup (22-31), avec son Stade Toulousain qui a accroché une sixième étoile sur son maillot. Mais le voilà déjà parti, puisque le demi de mêlée fait partie des joueurs convoqués par France 7 pour disputer l’ultime étape des HSBC SVNS Series, à Madrid.

Top 14 : Laporte en pleine tourmente, son staff sort du silence https://t.co/BzWzIZwsi1 pic.twitter.com/k1NTY2qMRj — le10sport (@le10sport) May 30, 2024

La France gagne, sans Dupont

Et le moins que l’on puisse dire c’est que ça a débuté du bon pied pour les Français, qui ont largement battu l’Australie pour leur premier match. Et tout ça, sans Antoine Dupont ! Ce dernier s’est entrainé avec ses coéquipier septistes récemment, mais ce vendredi il est resté en tribune et a donc pu admirer le doublé de Jordan Sepho ou encore les chevauchées et les crochets de Varian Pasquet. On devrait pourtant le voir dans les prochaines rencontres de poules face à l’Argentine (ce samedi à 17h50) et à la Grande-Bretagne (20h55).

« Nos adversaires vont sûrement se poser des questions quand il va entrer dans les 12 »