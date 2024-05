Rugby : Dupont leur en met plein la vue, «il est dans une autre dimension !»

Axel Cornic

Sergio Parisse, retraité et désormais entraineur de la touche au RCT, est revenu sur la récente finale de Champions Cup entre le Stade Toulosain et le Leinster. Forcément, il a fait un focus sur Antoine Dupont, qui a encore une fois éclaboussé la rencontre de tout son talent et qui pousse toujours plus loin les limites de l’impossible.

Dans le rugby, on met toujours en avant le collectif. Pourtant, difficile de ne pas parler de la prestation titanesque d’Antoine Dupont lors de la dernière finale de la Champions Cup. Le demi de mêlée a été partout et surtout en défense, avec quelques actions précieuses qui ont offert la victoire au Stade Toulousain...

« Là où Antoine Dupont a été exceptionnel, c’était au niveau de la défense »

Et qui impressionnent même les plus grandes pointures en matière de grattage ou de plaquage, comme l’ancien troisième-ligne italien Sergio Parisse. « Il est dans une autre dimension par rapport au reste. Quand t’es du côté du Leinster et que tu dois jouer Toulouse, tu ne peux pas ne pas faire un focus sur Dupont. Le Leinster a assez bien contrôlé, il a essayé de le mettre sous pression pour lui éviter de courir ou arracher le ballon » a-t-il expliqué dans le podcast BastaShow sur RugbyPassTV , avec Mathieu Bastareaud . « Là où Antoine Dupont a été exceptionnel, c’était au niveau de la défense et sa capacité à gratter des ballons importants, de toujours revenir sur le coup, deux coups de pied 50:22 incroyables… ».

