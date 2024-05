Rugby : La France retrouve un Dupont «hors-norme»

Axel Cornic

Après avoir remporté la Champions Cup, avec une prestation individuelle monstrueuse face au Leinster (22-31), Antoine Dupont quitte à nouveau le XV pour retrouver le rugby à 7 à quelques semaines des Jeux Olympiques de Paris 2024. Forcément, ses coéquipiers ainsi que staff de France 7 est plus qu’heureux de l’accueillir à nouveau.

On en avait presque oublié son projet à 7. Revenu en club pour cette fin de saison, Antoine Dupont a tout bonnement crevé l’écran lors d’un choc très attendu face au Leinster. Les superlatifs commencent à manquer pour décrire les prestations du demi de mêlée du Stade Toulousain, mais à-peine on essaie de comprendre... le voilà déjà reparti.

« Il a fait un gros match le week-end dernier, il est champion d’Europe et il nous amène cette énergie positive »

Antoine Dupont a en effet remis entre parenthèses le XV pour s’adonner une nouvelle fois au 7, à l’occasion du grand tournoi final des HSBC SVNS Series, qui se tiendra à Madrid du 31 mai au 2 juin. « Il a fait un gros match le week-end dernier, il est champion d’Europe et il nous amène cette énergie positive. C’est super » a confié Jérôme Daret, sélectionneur de France 7, dans un entretien accordé à Rugbyrama . « Maintenant, l’important est de le préserver physiquement, comme nous le faisons avec tous les joueurs ».

« Il pousse tous les joueurs, mais ça se passe aussi comme ça au Stade toulousain et avec le XV de France »