Rugby : Dupont et le Stade Toulousain visent un exploit historique

Arnaud De Kanel

Le Stade Toulousain a rendez-vous avec l'histoire ce samedi en finale de la Champions Cup contre le Leinster. Malgré leur impressionnante invincibilité, Antoine Dupont et ses coéquipiers doivent faire face à un adversaire redoutable, qui a gagné lors de leurs quatre derniers affrontements. Une victoire aurait tout d'un petit exploit, et elle permettrait d'asseoir la domination du Stade sur l'Europe.

Le Stade Toulousain, détenteur du record avec cinq titres en Coupe d’Europe (désormais appelée Champions Cup), affrontera le Leinster, son plus proche rival historique avec quatre couronnes à son actif, ce samedi à Londres. Une victoire permettrait aux Toulousains de renforcer leur domination dans cette compétition prestigieuse. Cependant, l'épreuve qui les attend s'annonce particulièrement ardue.

Toulouse maudit face au Leinster

Le Stade Toulousain se prépare à affronter de nouveau le Leinster. Pour le club toulousain, l'affrontement s'annonce particulièrement difficile, car l'équipe irlandaise est devenue un véritable casse-tête. Depuis 1997, sur quatorze confrontations, Toulouse n'a remporté que six matchs, subissant surtout une série de quatre défaites consécutives. Ces échecs comprennent notamment les lourdes défaites en demi-finales des deux dernières éditions, avec des scores de 40 à 17 et 41 à 22. La génération dorée du Stade Toulousain se retrouve donc face à son plus grand défi, une équipe qu'ils n'ont plus battue depuis 2018. À l'époque, Antoine Dupont avait commencé le match sur le banc. Ce samedi, il sera titulaire et il aura l'occasion de marquer l'histoire.

Une sixième étoile historique ?