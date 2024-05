Dupont vs Gibson-Park, le choc des neufs !

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

En finale de Champions Cup ce samedi, le Toulousain Antoine Dupont va affronter un autre demi-de-mêlée en grande forme : l'Irlandais Jamison Gibson-Park. Depuis le départ de Jonathan Sexton, le joueur du Leinster est le maître à jouer de son équipe.

A l’approche du choc en finale de Champions Cup, les deux camps ne tarissent pas déloge sur leurs adversaires respectifs. C’est notamment le cas de Jamison Gibson-Park qui a confié aux médias français son admiration pour son rival Antoine Dupont. « Antoine n’est pas seulement le meilleur numéro 9, mais probablement le meilleur joueur mondial des dernières années , a déclaré le joueur du Leinster. C’est toujours un défi pour un joueur à ce poste de faire face à ce qui se fait de mieux ». Mais attention, Gibson-Park fait lui-aussi partie actuellement des joueurs qui comptent. Le demi-de-mêlée irlandais originaire de Nouvelle-Zélande a pris une dimension encore plus importante depuis le retrait de Jonathan Sexton. C’est lui désormais le maître à jouer du Leinster, et il le démontre à chaque sortie.

Avantage Antoine Dupont