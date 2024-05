Antoine Dupont : «Un immense défi» se dresse face à lui !

Thibault Morlain

C’est ce 25 mai que se déroule la finale de la Champions Cup et on aura alors l’occasion de retrouver le Stade Toulousain face au Leinster. Un choc entre deux des meilleures équipes européens. Côte toulousain, on pourra bien évidemment s’appuyer sur un certain Antoine Dupont. Et dans le duel de demi de mêlée, le Français aura face à Jamison Gibson-Park. Ce dernier s’est d’ailleurs prononcé sur le fait de se retrouve face à Dupont.

Déjà vainqueur à 5 reprises de la plus prestigieuse des compétitions européennes de rugby, le Stade Toulousain peut décrocher en 2024 un 6ème sacre. En effet, la bande à Antoine Dupont s’apprête à disputer la finale de la Champions Cup, mais l’emporter ne sera pas simple. Face à Toulouse, on retrouve également une des meilleures équipes européennes avec le Leinster. Qui l’emportera ? Rendez-vous le 25 mai pour le savoir.

Stade Toulousain : Antoine Dupont peut vaincre une malédiction https://t.co/fIIMZdK3Kf pic.twitter.com/qTFx0G90lb — le10sport (@le10sport) May 17, 2024

« C’est le meilleur joueur du monde ces dernières saisons »

Alors que le Stade Toulousain peut s’appuyer sur Antoine Dupont, ce dernier aura comme adversaire au poste de demi de mêlée Jamison Gibson-Park. Le numéro 9 du Leinster a d’ailleurs accordé un entretien à Rugbyrama . Et concernant l’opposition avec Dupont, il a expliqué : « Une excitation de devoir jouer face à Antoine Dupont ? Ce sont des moments auxquels on rêve, surtout à mon poste. C’est le meilleur joueur du monde ces dernières saisons. C’est un immense défi pour numéro 9 de devoir affronter Antoine Dupont, mais je pense qu’en équipe on devrait arriver à lui faire face ».

« La meilleure équipe de la compétition »