Rugby : Une star des All Blacks réclame son transfert avec Antoine Dupont

Thibault Morlain

Elu meilleur joueur du monde il y a quelques mois de cela, Ardie Savea évolue aujourd’hui au sein du club de Kobe Steelers. Une pige au Japon qui ne durera pas éternellement pour le 3ème ligne de la Nouvelle-Zélande. Quid alors de l’avenir de Savea ? Ce dernier a glissé un appel du pied au Stade Toulousain, rêvant de jouer avec un certain Antoine Dupont.

Cela fait maintenant quelques années que le Top 14 accueille les stars du rugby néo-zélandais. Ainsi, certains des plus grands noms des All Blacks ont évolué au sein du championnat de France. On peut ainsi citer Ma’a Nonu, Tana Umaga, Dan Carter, Sonny Bill Williams, Sam Whitelock, Byron Kelleher, Carl Hayman ou encore Joe Rokocoko. Légende de la Nouvelle-Zélande, Jonah Lomu a lui évolué à Marseille Vitrolles en Régional 1. Et si d’ici peu on venait ajouter le nom d’Ardie Savea ?



Antoine Dupont : «Un immense défi» se dresse face à lui ! https://t.co/sPwrAPMahu pic.twitter.com/PcA45FjeV5 — le10sport (@le10sport) May 22, 2024

« J’aimerais jouer avec Antoine Dupont un jour »

A 30 ans, Ardie Savea est l’une des stars actuelles des All Blacks. Elu meilleur joueur du monde en 2023, le troisième ligne évolue aujourd’hui au Japon, avec les Kobe Steelers. Mais voilà qu’une expérience en Top 14 pourrait le tenter, surtout s’il venait à rejoindre le Stade Toulousain pour jouer avec Antoine Dupont. En effet, dans un entretien accordé à Rugby Pass TV , Ardie Savea a lâché : « J’aimerais jouer avec Antoine Dupont un jour. À Toulouse, ce serait cool ».

Savea dément pour le Racing 92