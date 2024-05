Rugby : Il veut devenir le boss de la FRR

Arnaud De Kanel

Année très importante pour la Fédération Française de Rugby. Le 19 octobre prochain se tiendront les élections à la présidence de l'instance actuellement dirigée par Florian Grill. Le grand rendez-vous approche et la semaine dernière, c'est Didier Codorniou qui a annoncé être officiellement candidat à la présidence de la FFR.

La FFR a vécu des gros moments de tempêtes ces derniers mois, notamment depuis l'affaire Bernard Laporte. La Fédé pourrait encore connaitre des changements dans cinq mois, date des élections à sa présidence. Didier Codorniou sera de la partie pour tenter de faire barrage à Florian Grill. Le maire de Gruissan a officialisé sa candidature.

Codorniou candidat à la présidence de la FFR

« Tout à fait. Nous nous engageons bel et bien dans la course à l’élection à la présidence de la FFR. J’attache beaucoup d’importance aux symboles et le lieu de cette annonce, ici sur le stade de rugby de Gruissan où nous nous trouvons, est chargé d’histoire, d’émotions pour moi. C’est à Gruissan, en catégorie benjamins, que j’ai découvert ce formidable sport qu’est le rugby. Là où ma carrière a commencé avant de m’amener à Narbonne, Toulouse, Villefranche-de-Lauragais. Je tenais à ce que ma déclaration de candidature se fasse dans ce lieu car le rugby est par essence un sport de transmission. On transmet le ballon à la personne qui se trouve derrière soi et ma candidature s’imprègne de ce principe : transmettre avec la volonté d’assurer l’avenir de notre sport, de le protéger. C’est pour cela que je m’engage. Ou plutôt, nous nous engageons car il y a une équipe derrière moi », a déclaré Didier Codorniou au Midi Olympique , avant de dévoiler son programme.

Un programme en trois étapes pour Codorniou