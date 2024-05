Top 14 : Fiasco pour le MHR, Laporte part au clash

Arnaud De Kanel

Après son arrivée en cours de saison pour redresser la barre du MHR, Bernard Laporte semble être confronté à un défi de taille. En effet, le club héraultais lutte actuellement pour éviter la relégation en Pro D2, se retrouvant à la pénible position d'avant-dernier du Top 14. Dans une récente interview accordée à Midi-Libre, l'ancien président de la FFR n'a pas mâché ses mots quant à l'état des lieux, rejetant la faute sur le travail de ses prédécesseurs.

Le MHR est en grand danger. Afin de sauver son club, Mohed Altrad a appelé en urgence Bernard Laporte. Mais l'ancien président de la FFR n'arrive pas à redresser la barre et à trois journées de la fin, les Héraultais sont relégables et on voit mal comment ils pourraient s'en sortir. Mais pour Laporte, ce fiasco s'explique par le mauvais travail réalisé par ses prédécesseurs qu'il n'a d'ailleurs pas épargné la semaine dernière à l'occasion d'un entretien accordé au Midi Libre .



«Celui qui a fait cette équipe est un escroc»

« Ce n'est pas normal qu'on soit tributaire de trois, quatre joueurs, avec une très grosse masse salariale d'ensemble. Cette équipe est complètement déséquilibrée, celui qui a fait cette équipe est un escroc. Je l'ai toujours dit, c'est inadmissible, car on le paie cash », a estimé Bernard Laporte, visant notamment Philippe Saint-André.

«Je me demande ce qu'ont fait nos prédécesseurs»