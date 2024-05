Stade Toulousain : Antoine Dupont peut vaincre une malédiction

Arnaud De Kanel

Le Stade Toulousain s'est offert un billet pour la grande finale de la Champions Cup en battant les Harlequins sur le score de 38 à 26. Une performance éblouissante qui propulse les Rouge et Noir vers un duel au sommet prévu à la fin du mois de mai contre le redoutable Leinster, la bête noire d'Antoine Dupont.

Le Stade Rochelais de Ronan O'Gara a subi une élimination brutale aux mains de leurs rivaux du Leinster en quart de finale (40-13), une défaite d'autant plus amère qu'ils les avaient battus lors des deux précédentes finales. Cependant, les espoirs de la France ne sont pas anéantis pour autant, car un autre club français se prépare à prendre le relais et à défendre les couleurs nationales en finale, offrant ainsi l'opportunité de venger les Rochelais. Il s'agit du Stade Toulousain, tombeur des Harlequins, emmené par sa star Antoine Dupont qui veut vaincre la malédiction en faisant enfin chuter le Leinster.



Une victoire et quatre défaites pour Dupont face au Leinster

Le 25 mai prochain, au Tottenham Hotspur Stadium de Londres, les Toulousains se retrouveront face à un adversaire redoutable : le Leinster, une équipe qui fait trembler ses concurrents tout au long de cette saison. Pour le Stade Toulousain, cette perspective n'est guère réjouissante, car la formation irlandaise est devenue une véritable énigme à résoudre. En effet, sur quatorze affrontements depuis 1997, les Toulousains n'ont réussi à s'imposer que six fois, enregistrant surtout une série de quatre défaites consécutives. Parmi ces revers cuisants, on se souvient notamment des déroutes subies lors des demi-finales des deux éditions précédentes, avec des scores sans appel de 40 à 17 et 41 à 22. La fameuse génération dorée toulousaine va donc faire face à sa bête noire qu'ils n'ont plus battu depuis 2018. Antoine Dupont avait d'ailleurs démarré la rencontre sur le banc. Cette fois-ci, il devrait être titulaire et il a lancé le choc après le match face au Harlequins.

Dupont lance le choc