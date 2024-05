Rugby : Dupont flambe, le Stade Toulousain va adorer !

Axel Cornic

Le Stade Toulousain a écrit l’histoire en remportant un sixième titre en Champions Cup, avec une victoire sur le Leinster au bout du suspens (22-31). Titulaire et capitaine, Antoine Dupont a été fondamental et notamment en phase défensive et son passage au rugby à 7 semble lui avoir fait énormément de bien.

Après le Stade Rochelais, le Leinster s’est cassé les dents sur un autre club français. Le Stade Toulousain a brisé la malédiction et après quatre défaites consécutives contres les Irlandais, dont deux véritables gifles les deux dernières années (40-17 et 41-22), ils ont retrouvé la victoire. Et de quelle manière, puisque les hommes d’Ugo Mola ont tout simplement été incroyables en défense, alors même qu’on loue tout le temps leurs talents offensifs.

Le Stade Toulousain, cet éternel champion ! https://t.co/9QLNoCLpHJ pic.twitter.com/QSkF2IybSz — le10sport (@le10sport) May 27, 2024

« Cela vient de mon passage à 7 où les rucks sont importants »

Le symbole de cette prestation défensive XXL n’est autre qu’Antoine Dupont, qui a brillé au grattage avec pas moins de quatre ballons récupérés sur des moments très importants de la rencontre. « Ce n’était pas prévu mais des opportunités se sont présentées pendant le match » a confié le demi de mêlée après la rencontre, avouant d’ailleurs que son passage au rugby à 7 lui avait permis de développer cette facette de son jeu. « Cela vient aussi de mon passage à 7 où les rucks sont importants. Il faut pouvoir contester. Je l’ai travaillé, ce que je ne faisais pas de manière spécifique jusque-là. C’est un bonus pour moi ».

« C’est déterminant à ce niveau-là »