Rugby : Antoine Dupont sort du silence après l'exploit

Arnaud De Kanel

Tombeur du Leinster samedi en fin d'après-midi à Londres a l'issue d'un match suffocant, le Stade Toulousain a remporté la sixième Champions Cup de son histoire, record absolu. Un exploit réalisé par les hommes d'Ugo Mola qui ont fait chuter leur bête noire. Antoine Dupont était forcément très heureux après ce succès.

Et de six pour le Stade Toulousain ! Sur la pelouse du Tottenham Hotspur Stadium, les Toulousains ont vaincu le Leinster notamment grâce à un grand Antoine Dupont. Le demi de mêlée a brillé dans un registre que l'on ne lui connaissait pas trop encore, les rucks. Le grattage, une nouvelle aptitude qu'il a travaillée avec l'équipe de France de rugby à 7 et qui a permis de guider Toulouse vers ce sixième titre pour son plus grand bonheur.

Rugby : Coup historique, Ntamack se lâche totalement ! https://t.co/aoAhN9FTIW pic.twitter.com/s1BNXTWU3E — le10sport (@le10sport) May 25, 2024

«On s’entraîne dur pour ça»

« C’est un pur bonheur tout simplement. Ce sont des émotions qui sont dures à décrire à travers des mots. On s’entraîne dur pour ça et on sait que, quand on est aussi proche de toucher au trophée, il faut arriver au bout. On le sait d’autant mieux pour avoir perdu en demi-finale ces deux dernières années. C’est vraiment un pur bonheur », a déclaré Antoine Dupont en conférence de presse. Le capitaine du XV de France avait à cœur de se venger du Leinster.

«On se sentait plus costauds, plus confiants et plus complets»