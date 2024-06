Rugby : Antoine Dupont coaché par une célébrité avant les JO !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Champion d'Europe avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont sera l'une des stars des prochains Jeux olympiques de Paris. Le joueur participera à cette compétition avec l'équipe de France de rugby à sept. Pour préparer au mieux cette compétition, le demi de mêlée a reçu l'aide d'une célébrité dans un spot publicitaire.

J-49 avant le début deux Jeux Olympiques de Paris. Une compétition dans laquelle pourrait s'illustrer l'équipe de France de rugby à sept, avec sa star Antoine Dupont. Le joueur du Stade Toulousain a délaissé le rugby à quinze pour se lancer dans ce défi de taille. Depuis le retour de cette discipline en 2016 à Rio, les Bleus ne sont jamais parvenus à ramener une breloque. L'occasion est belle pour Antoine Dupont et ses compagnons de route, qui montent en puissance à quelques semaines du tournoi olympique.

Dupont reçoit l'aide d'Eric Judor

En attendant le coup d'envoi de cette compétition, Antoine Dupont répond à ses impératifs de sponsoring. Dernièrement, le demi de mêlée a été observé aux côtés d'Eric Judor dans une campagne de pub pour la marque Volvic. Le rugbyman donne la réplique au comédien, qui joue le rôle d'un coach totalement absurde. Certaines réfèrences ont été glissées comme celle à Zinédine Zidane, qui était déjà apparu dans une fameuse publicité diffusée en 2000.

Éric Judor devient le coach d'Antoine Dupont pour Volvic. Avec un zest de folie ! 🍋🤣 pic.twitter.com/lofhxBC7EN — culturepub (@culturepub) June 5, 2024

Un réalisateur bien connu en NBA