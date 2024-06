Rugby : Coup dur pour Dupont, son coéquipier fait une promesse

Jean de Teyssière

Engagé avec l'équipe de France de rugby à 7, Antoine Dupont a connu la défaite ce samedi, lors du tournoi de Madrid. Le demi de mêlée du Stade toulousain n'a pas beaucoup joué et n'a pas réussi à empêcher la défaite des siens face à l'Argentine (12-26). Ses coéquipiers, comme Paulin Riva, restent tout de même optimise.

Antoine Dupont n'a pas beaucoup joué face à l'Argentine. Il est rentré à la mi-temps, alors que le score était de 21-5. Il a été décisif sur le dernier essai français. Cette défaite face aux Argentins, première nation mondiale de rugby à 7, ne signifie pas que les Bleus sont éliminés, mais il leur faudra gagner face à la Grande-Bretagne.

«Nous n’avons pas été bons dans l’engagement»

Dans des propos rapportés par Rugbyrama , Théo Forner, joueur de l'USAP sélectionné en équipe de France de rugby à 7 est revenu sur la défaite française face à l'Argentine : « Nous n’avons pas été bons dans l’engagement. Nous ne sommes pas rentrés dans la défense des Argentins qui nous ont pressé. On s’est fait intercepter et nous n’avons pas été efficaces sur les coups d’envoi et sans ballon, on ne peut pas gagner contre cette équipe. Nous n’avons pas mis les ingrédients qu’il fallait. On doit mettre notre jeu en place sans se préoccuper de l’adversaire. Nous ne sommes pas restés dans nos principes et c’est rageant. Nous avons une place en demi-finale à aller chercher maintenant contre la Grande-Bretagne. Il fait vite se reconcentrer pour aller le gagner. »

Rugby : Sans Dupont, la France brille ! https://t.co/PTMgP4PeSA pic.twitter.com/lfYmQKxH40 — le10sport (@le10sport) May 31, 2024

«Le tournoi n’est pas fini»