Mercato : L’OM boucle un gros coup et jubile

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, Pablo Longoria est à la recherche d’un nouveau coach pour son OM. Alors que Sérgio Conceição était le grand favori pour le poste il y a encore peu de temps, ce dernier s’est fait doubler au dernier moment par Roberto De Zerbi. Les dirigeants marseillais vont donc réaliser un très joli coup et ils ne sont pas peu fiers.

L’été s’annonce très agité du côté de Marseille. L’OM doit se relancer après une saison très mitigée, ponctuée par une huitième place et donc pas de qualification en coupe d’Europe. Pour y arriver, les dirigeants marseillais doivent déjà trouver un nouvel entraîneur, pour succéder à Jean-Louis Gasset.

De Zerbi devrait s’engager avec l’OM

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, la priorité des dirigeants de l’OM pour le poste d’entraîneur était initialement Paulo Fonseca. Mais ce dernier s’est engagé avec l’AC Milan et Pablo Longoria s’est alors mis en tête de recruter Sérgio Conceição. Le Portugais était plutôt d'accord pour rejoindre Marseille, mais les négociations ne s’arrêtaient pas et le Portugais s’est finalement fait doubler par Roberto De Zerbi. L’Italien est très proche de rejoindre l’OM et on parle même d’une arrivée dès le début de la semaine prochaine.

Les dirigeants marseillais sont très fiers du coup De Zerbi