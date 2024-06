L'OM tente un transfert surprise avec un attaquant algérien

La rédaction

L'OM semble enfin avoir tranché pour son prochain entraîneur puisqu'il s'agira de Roberto De Zerbi. Désormais, le club phocéen va accélérer sur son mercato et plusieurs dossiers s'accélèrent en coulisses. Les Marseillais auraient notamment activé une piste inattendue au Portugal.

Enfin, l'Olympique de Marseille semble sur le point d'annoncer son futur entraîneur. Et pour cause, après avoir multiplié les pistes et même très proche d'engager Sergio Conceiçao, c'est finalement Roberto De Zerbi qui va débarquer sur le banc de l'OM. Un soulagement pour le club phocéen qui réalise un très joli coup et qui va donc désormais pouvoir accélérer sur son mercato.

Belloumi dans le viseur de l'OM ?

C'est ainsi que plusieurs pistes ont déjà été activées ces dernières heures, et la presse portugaise en révèle une assez inattendue. En effet, selon les informations de Record , l'OM serait intéressés par l'ailier droit algérien Bachar Belloumi. Âgé de 22 ans, le joueur de Farense est l'une des révélations du championnat portugais avec ses 7 buts et 4 passes décisives en 33 apparitions.

Deux autres clubs seraient dans le coup